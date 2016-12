[iOS-Android] FFXV : Justice Monsters Five à la poubelle, King's Knight reporté pour 2017

Censé soutenir le lancement de(ou l'inverse plutôt), le petit F2Pn'aura clairement pas trouver son public, Square Enix annonçant la fin du service dès le 27 mars 2017, soit seulement 7 mois après son lancement.Le coté micro-paiements sera arrêté le 27 février et il sera possible de demander un remboursement des « Golden Orbs » un peu plus tard, même si des détails restent à préciser sur ce point. Inutile de rajouter que la version Windows 10 passe également à la trappe.Pour les intéressés, il reste possible de découvrir le jeu directement dans les bars de, dans une version au contenu réduit.Dans le même temps, l'éditeur annonce le report de, une adaptation d'un a-RPG sorti en 1986 et qui mettra cette fois en scène Noctis et ses potes dans le monde de FFXV mais avec un nouveau scénario et la possibilité d'y jouer jusqu'à quatre en multi.Le lancement est maintenant prévu pour un vague 2017 sur iOS & Android.