IGN compte assurer une partie de la communication autour du futur, preuve en est avec cette présentation vidéo de Supergirl montrant les possibilités d'attaques de la demoiselle, qui privilégie la vitesse à la puissance au contraire de son cousin kryptonien.Prévu quelque part en 2017 sur PlayStation et Xbox One, le titre a pour l'heure 11 personnages annoncés, et l'on se doute qu'il y en aura bien plus dans le produit final (sans parler des DLC) :- Batman- Superman- Supergirl- Aquaman- Flash- Atrocitus- Gorilla Grodd- Wonder Woman- Blue Beetle- Harley Queen- Deadshot