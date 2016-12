Friday the 13th : mode Jason en vidéo

IGN continue de montrer à quoi ressemble la bêta deet après avoir abordé la campagne où l'on incarne les adolescents, voici maintenant la plus intéressante, où l'on joue directement Jason dans son jeu de massacre.Quelques secondes suffisent à constater la présence de bugs et l'on espère pour les fans que l'essentiel sera corrigé d'ici le lancement prévu le 1er trimestre 2017 sur PC, PS4 & One. Ceux qui ont backé le jeu via Kickstarter peuvent s'essayer depuis dimanche dernier à cette version d'essai, tandis que si vous êtes passés par le case précommande, il faudra patienter jusqu'à vendredi.