Killer Instinct poursuit sa carrière

On pensait que Microsoft en avait terminé avecaprès trois ans de carrière mais finalement, le suivi se poursuit avec l'arrivée d'une mise à jour 3.6 se chargeant d'apporter de nouveaux correctifs, mais également et surtout de nouveaux combattants, dont le premier sera Kilgore (deux vidéos disponibles). Notez qu'il ne s'agit pas pour autant d'une Saison 4.On en profite pour rappeler qu'il est possible de vous procurer l'éditeur Definitive sur Xbox One (en boîte) comme sur PC (via le Windows Store) pour 39,99€, en ajoutant que la Saison 2 sera offerte à tous les membres GOLD dès le 16 janvier prochain.