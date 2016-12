Cave : incarnez une mécha-écolière en VR

Entre deux shoots, le studio Cave () souhaite un peu s'essayer à la VR, dévoilant un titre en cours de production et qui sortira l'année prochaine au Japon, sans plate-forme annoncée pour le moment, mais on imagine que la PS4 sera concernée.Pour le concept, vous incarnerez donc une mécha-écolière géante (…) ravageant une ville tel Godzilla, et l'on espère que la vidéo disponible montre un produit à un stade peu avancé vu la tronche graphique qui fera même rire D3 Publisher.