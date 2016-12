Dreams : la beta évidemment reportée

Parmi les grands absents du dernier PlayStation Experience, on pense à, le nouveau projet de Media Molecule qui n'a pas fait d'apparition publique depuis la Paris Games Week 2015, laissant les intéressés patienter jusqu'à la bêta pour comprendre un peu mieux le projet.Et à moins de deux semaines du réveillon, on apprend sans surprise que cette version d'essai n'arrivera pas cette année comme pourtant promise, le développeur tablant désormais sur un vague 2017, se justifiant par le chantier beaucoup plus imposant que prévu.Sans la moins date de sortie pour sa version définitive,se présente comme l'évolution naturelle dedes mêmes développeurs, à savoir un produit qui proposera de nombreux outils pour créer votre propre univers à partager en ligne, avec néanmoins une campagne scénarisée pour pouvoir prendre en main l'essentiel.