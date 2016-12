Disaster Report 4 Plus : nouvel aperçu avec PS VR

Comme annoncé précédemment,aura droit à sa compatibilité PS VR, preuve en est de cette nouvelle présentation vidéo faite via Famitsu sur NicoNico (on espère avoir prochainement une vidéo de meilleure qualité). D'autres informations devraient arriver dans les heures à venir, via les habituelles fuites du magazine.Attendu depuis un long moment mais mis à l'arrêt après la crise de Fukushima, ce quatrième épisode exclu PS4 n'a pour l'heure aucune date de sortie.