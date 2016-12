Dynasty Warriors 9 se dévoile enfin

Omega Force a beau enchaîne les Musô depuis des années, on ne peut pas dire que la saga principale a fait dans la surexploitation,étant sorti il y a plus de trois ans, avec certes les deux habituelles extensions entre temps (Xtreme Legends & Empires).Mais voilà, l'heure est maintenant àtout juste annoncé et qui va ENFIN apporter du neuf puisque cet épisode marquera l'arrivée du monde ouvert, avec même la présence de villes pour de ressourcer et on l'imagine y gratter quelques quêtes annexes. Coté casting, on sera clairement servi puisque les 83 personnages derépondront à l'appel, avec évidemment quelques nouveaux dont Zhou Cang, dévoilé via les visuels ci-dessous.En outre, on nous promet un gameplay légèrement remanié, même si la formule « 1 VS 1000 » sera toujours au rapport. En voici un teaser, en attendant une date de sortie et le nom des plates-formes concernées (la PS4 fera forcément partie du lot).