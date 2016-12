Ace Combat 7 : un peu de gameplay VR

Le off-screen n'est pas toujours ce qu'il y a de plus idéal maisn'ayant eu droit qu'à un simple petit trailer durant le PS Experience, voici une vidéo de gameplay plus complète, livrée sur les stands du « Bandai Namco Thank You Festival », un event qui s'est tenu ce week-end en Corée du Sud.Le plus important reste que la démo était totalement dédiée à l'expérience PS VR, avec des retours plutôt sympathiques pour le moment.Prévu pour 2017, ce nouvel épisode exclusif à la PS4 (même si rien n'est encore signé) proposera deux campagnes : l'une classique sur la télé, l'autre en VR.