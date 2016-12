Star Wars Battlefront 2 : la campagne solo confirmée Star Wars Battlefront 2 : la campagne solo confirmée

Déjà sous-entendu par Electronic Arts, la campagne solo de Star Wars Battlefront 2 est à présent officiellement confirmé par Justin McCully, Senior Brand Manager chez DICE, lors d'un récent Podcast. Ce dernier explique plus précisément que l'objectif premier de l'équipe était d'offrir une forte expérience multijoueur et maintenant que les bases sont là, ils peuvent se concentrer pour « livrer cet élément solo ».



A découvrir lors de la première présentation qui aura lieu durant le premier semestre 2017 (E3 au plus tard), le titre étant prévu pour fin 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.