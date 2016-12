iOS : Super Mario Run est disponible

L'événement reste de taille pour le rappeler à qui veut l'entendre :est disponible depuis quelques heures sur l'AppStore, incarnant la première entrée « officielle » du plombier sur l'univers smartphone/tablette (et on imagine pas la dernière).Le téléchargement se fait gratuitement, donnant accès à seulement trois niveaux, tandis qu'il faudra débourser 9,99€ pour débloquer les 21 restants, chacun ayant plusieurs modes de difficulté, en plus des sessions bonus avec classements en ligne.N'oublions pas que deux autres arrivées de taille auront lieu sur smartphones courant 2017 :et surtout