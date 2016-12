NieR Automata : nouvelle présentation vidéo, aperçu PS4 Pro et trois collaborations

Square Enix et Dengeki arrivent main dans la main pour nous offrir une nouvelle présentation de, sa chargeant de mettre en avant la version PS4 Pro qui offrira quelques petites différences avec le « vieux » modèle, comme on nous l'indique ci-dessous.- 1080p sur Pro, 900p sur PS4 standard- frame-rate plus stable- ajout d'effets blur- meilleurs effets de lumière et textures affinéesOutre cela, c'est la foire aux collaborations avec (pour le moment) trois séries qui viendront squatter le jeu dans le cadre de divers bonus :(une quête pour obtenir une nouvelle arme)On rajoutera à cela un artbook et un guide prévu au Japon le même jour que le jeu (le 23 février) en rappelant que le titre sortira chez nous le 10 mars sur PS4 (pas de date précise sur PC), avec au préalable une démo jouable disponible dans le monde entier dès ce 22 décembre.Terminons enfin par un peu de gameplay, se situant précisément comme suit :- De 11:20 à 15:11- De 16:50 à 21:24- De 28:19 à 40:48