Du gameplay pour Styx : Shards of Darkness

Deuxième épisode de la franchise de Cyanide,arrivera en mars 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le studio souhaite montrer concrètement le résultat de son travail avec une vidéo de gameplay montrant trois zones distinctes, et surtout un gameplay enrichi en possibilités en plus de faire preuve de davantage de souplesses.Outre cela, on nous promet une histoire plus riche grâce à l'apport de davantage de cinématiques, un bestiaire plus fourni et enfin des missions secondaires pour ceux qui veulent gonfler la durée de vie.Si vous passez par Steam, il sera possible de précommandez le jeu dès ce soir pour repartir avec un set tenue/poignard en bonus, tiré du premier épisode.