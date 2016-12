Schoolgirl and Zombie Hunter : nouveau trailer

D3 Publisher publie un second trailer pour, spin-off de la franchise OneChanbara qui mettra légèrement en retrait le corps-à-corps pour privilégier les armes à feu, avec toujours des donzelles pouvant revêtir moult costumes dont certains étant à la limite de l'indécence.Notons que la vidéo en question propose des sous-titres US, laissant entendre qu'une localisation occidentale est déjà sur les rails mais il faudra probablement attendre le lancement japonais (12 janvier 2017) pour en savoir un peu plus à ce sujet.