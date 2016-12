Uncharted 4 : la MAJ multi disponible

continue d'agrémenter son multi en accueillant aujourd'hui une nouvelle mise à jour, proposant le fameux mode survie (50 vagues d'ennemis à affronter), jouable aussi bien seul qu'en coopération, avec même de nouveaux trophées pour les chasseurs.On trouvera également deux nouvelles cartes pour le multi classique, quelques armes supplémentaires, un mode Roi de la Colline, 48 skins de plus et un level-cap rehaussé à 90.De quoi faire patienter les fans jusqu'à, l'extension stand-alone prévue en 2017 qui proposera une nouvelle aventure aux cotés de Chloe et Nadine.