Doom : la dernière extension lancée

A ceux qui tournent encore sur le multi de, sachez que la troisième et dernière extension est à présent disponible contre 14,99€ (et évidemment inclus dans le Season Pass).Nommé « Bloodfall », ce DLC proposera trois nouvelles cartes, une arme (lance-grenades), une armure, quelques skins et la forme démoniaque Pinky dont le coté mignon du nom n'a aucun rapport avec son aspect.Pour fêter cela, le titre passe en double XP jusqu'à lundi 18h, en rajoutant un level cap rehaussé pour tous (Classe 11, niveau 50) permettant de débloquer l'armure du Marine d'origine.