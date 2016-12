Dishonored 2 : le New Game + en approche

Alors que le titre continue d'essayer de trouver son public à coups de promotions,accueillera le 19 décembre une première MAJ d'importance, ajoutant le fameux New Game Plus qui permettra de recommencer le jeu en conservant tous les pouvoirs acquis ainsi que les runes et charmes d'os.Une seconde mise à jour arrivera en janvier, dédiée elle aux amateurs de challenge puisqu'on devrait avoir droit à de nouveaux paramètres de difficulté et la possibilité de choisir directement sa mission pour tenter quelques exploits.