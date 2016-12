The Surge : nouvelle vidéo de gameplay

Focus Home Interactive propose une nouvelle vidéo de, nouvelle production de Deck13 (les mecs derrière le sympathique) qui gardera cette patte Souls-like à la mode, à savoir de l'action avec un haut degré de challenge qui demandera de progresser à tâtons avec suffisamment d'exploration.Parmi les originalités annoncées par le projet, on trouvera donc un level-design dit « MetroidVania » où la progression permettra de débloquer des capacités supplémentaires à utiliser dans les zones préalablement visitées pour débloquer de nouvelles voies, mais également ce fameux système qui proposera de détruire morceau par morceau de gros ennemis plutôt que de s'attaquer directement au point faible, et ce afin d'augmenter le potentiel de loot au risque de tout perdre si l'opposant finit par vous éclater la tête à cause d'une esquive mal placée.Lancement prévu en 2017 sur PC, PS4 & One.