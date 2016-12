Microsoft lâche enfin le trailer de, la première des deux extensions dequi offrira ses zones enneigés, sa trentaine de nouveaux events, huit véhicules supplémentaires et 500G de plus au compteur.L'extension sera disponible dans les heures à venir et voici un rappel des tarifs :- 19,99€ l'extension- Inclus dans le Season Pass à 34,99€- Season Pass à 24,99€ si vous avez le pass VIP