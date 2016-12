Infinite Warfare gratuit pour 5 jours

Activision ne sait plus quoi faire pour tenter de maintenir sa licenceen forme. Frappé de plein fouet par un bad hype qui a conduit à une chute drastique des ventes au lancement par rapport à(-48 % au Royaume-Uni, -50 % aux USA),a donc tout d'abord eu droit à une rapide baisse de prix pour ses différentes éditions, et voilà que l'éditeur vient maintenant draguer les indécis en annonçant une période d'essai.Le titre sera en effet accessible gratuitement du 15 décembre (19h) jusqu'au 20 décembre (pareil) où, moyennant 60Go de téléchargement tout de même, vous pourrez vous essayer aux choses suivantes :- Campagne : les deux premières missions- Multi : niveau 15 max- Zombies : les trois premiers niveaux-couloirsComme de coutume, il sera possible de transférer ses stats vers le jeu complet si intéressé.