Pokémon GO : la Gen2 fait sa petite entrée

Comme leaké à de nombreuses reprises, la Gen2 vient de débarquer dans, mais de manière assez discrète pour le moment puisque cela ne concerne qu'une poignée de bestioles, et uniquement accessibles via les œufs.Voici donc ce à quoi vous avez droit depuis 19h00 :- Possibilité de chopper Togepi, Pichu et certains autres de la Gen2 via les œufs- Possibilité de rencontrer (et d'attraper) un Pikachu avec un bonnet de noël, et ce jusqu'au 29 décembre (20h00)Les autres ajouts interviendront prochainement, dont le reste de la Gen2 que l'on pourra rencontrer sur la carte, l'arrivée des « genres » (mâle et femelle) ainsi que les Shiny.