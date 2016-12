Dragon Quest VIII : Morrie & Red en vidéos

revient s'illustrer un peu plus avec deux vidéos illustrant Red et Morrie, deux personnages qui contrairement à l'original pourront rejoindre l'équipe dans l'aventure. Un bonus pour cette version 3DS qui accompagnera les combats non aléatoires, la nouvelle fin cachée, deux mini-chapitres scénarisés et un système de sauvegarde rapide.Sortie européenne prévue pour le 20 janvier.