Senran Kagura PBS : premier trailer

En inadéquation totale avec la température actuelle,vient se montrer à nous avec un tout premier trailer qui y met les formes, et servant à rappeler qu'il s'agira d'un jeu essentiellement multi (malgré la présence d'un solo scénarisé) où l'on s'affrontera à coup de pistolets à eau pour mieux laisser entrevoir les courbes des différentes demoiselles.Prévu pour le 16 mars au Japon, le titre nous fera « l'honneur » d'arriver en occident, l'éditeur ayant déjà confirmé les localisations US et européenne, sans donner de date pour le moment.