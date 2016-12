Bully : trailer de la version smartphone

On avait un peu oublié la licence mais sachez que le très agréablefête ses dix bougies. Malheureusement, loin d'aborder l'idée d'une suite ou d'un quelconque Remaster sur consoles, Rockstar se contente de nous refourguer une édition Android (et bientôt iOS), disponible depuis peu et dont voici le trailer de lancement.Ne coûtant que 6,99€, cette version propose un affinage graphique, une jouabilité forcément revue, l'ajout de défis et mini-jeux en multi, ainsi qu'une compatibilité pour les socles manettes. La « meilleure version à ce jour » selon l'éditeur.