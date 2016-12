Shantae Half-Genie Hero : nouveau trailer

Accompagnant la récente annonce d'une date de sortie,s'offre un nouveau trailer que voici. Le titre sortira donc le 20 décembre en dématérialisé sur PC, PS4, One, Vita et Wii U, même si cela reste à confirmer dans pour la console de Nintendo.Si vous avez backé le jeu lors de son passage Kickstarter, le code de téléchargement sera entre vos mains dès mercredi, et ceux qui préfèrent le physique devront patienter jusqu'à ce que XSEED livre une date pour la version boîte, prévue uniquement sur PS4, Wii U et Vita.