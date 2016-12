Modern Warfare Remastered : le DLC illustré

A ceux qui préfèrent traîner sur, et ils sont nombreux, Activision tient parole en livrant la date de sortie du DLC gratuit proposant six nouvelles maps, et ce sera donc le 13 décembre que vous pourrez télécharger ce contenu quel que soit le support, avec deux modes de jeu bonus (Hardpoint et Jeu d'armes).Les six cartes en question :- Bloc- Countdown- Pipeline- Showdown- Strike- Wet WorkEn plus de cela, la carte Crash se maquillera pour les fêtes en ajoutant des décorations de noël, accessible constamment via le mode Crash 24/7.