SaGa Scarlet Grace s'illustre avant sa sortie [JP]

On aurait tendance à l'oublier mais c'est dans une semaine que sortira le très discretau Japon, exclusivité PS Vita annoncé il y a un moment et qui a seulement donné signe de vie en septembre dernier.Malgré la faiblesse graphique, le titre semble en apparence digne de la franchise, avec une liberté totale dans la progression, une difficulté accrue et un choix de départ parmi quatre personnages, chacun ayant une histoire qui différera légèrement des autres.En voici un dernier trailer ainsi qu'une pub, en attendant sans grand espoir que Square Enix annonce une date occidentale.