Impressions :

Au début des années 2000, la mode était aux FPS consacrés à la Seconde Guerre mondiale. L'une des guerres les plus meurtrières du 20ème siècle a en effet vu défiler des dizaines (voire des centaines ?) de jeux basés sur son histoire. Parfois, il était question de science-fiction (avec), d'autres de récits d'époques poignants (), tandis que certains faisaient dans le spectaculaire (). Mais tous ont ce point en commun qui a au fil du temps réussi à lasser les amateurs du genre, en jouant parfois dans la surdose. Des années après, le FPS historique a laissé sa place au FPS au background actuel, voir futuriste, délaissant les armes d'époques pour donner lieu à des explosions nucléaires en pagailles et des affrontements à coup de buildings et de roquettes.CI Games ne l'a semble-t-il pas tout à fait compris puisqu'il sortira l'année prochainesur PC, Xbox 360 et PS3. Derrière ce nom se cache donc un jeu de tir à la première personne se déroulant durant la fameuse Seconde Guerre mondiale, et où l'on incarne ce qui semble être un rookie qui se retrouve face à la machine de guerre nazie. Utilisant le Cry Engine 3, le titre mise sur son côté authentique comme l'annonce le développeur, avec notamment des scènes historiques reconstituées en Grèce, en Pologne, mais aussi en France. C'est ce dernier qui fait office de démo d'une petite vingtaine de minute, et qui a tenté de nous montrer qu'il ne s'agira pas uniquement d'un FPS où l'on tire sur tout ce qui bouge. À dire vrai, la volonté est là, on peut en effet choisir la manière forte et plus douce pour continuer une mission en cours.Grâce aux talents d'infiltration du héros, on peut se faufiler derrière un soldat pour le tuer en secret, et évité d'alerter les autres. Seulement dans la démo présentée (en pré-alpha), on a surtout pu découvrir une I.A. absolument catastrophique. Outre le fait qu'elle ne semblait pas voir le héros, il n'était également pas rare de la voir se jeter littéralement sur nos balles pour être touchée mortellement. Tournant sur Xbox 360, le résultat graphique n'était guère réjouissant non plus. Certes, il s'agit une fois encore d'une version pré-alpha, mais le tearing à outrance, allié à un aliasing piquant les yeux et à certains décors en 2D, n'aide pas à apprécier la volonté des développeurs de nous proposer un jeu réaliste, misant sur l'authenticité des différentes missions promises.Enemy Front s'annonce donc comme un FPS lambda, qui n'a finalement aucune originalité, si ce n'est son gameplay axé sur la furtivité. Ce ne sera sans doute pas en 2014 que la Seconde Guerre mondiale retrouvera une place de choix sur consoles et PC.