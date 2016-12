GC : nos impressions sur Alien Rage

Impressions :

Depuis l'échec retentissant deen 2011, le FPS à scoring n'a plus vraiment la cote. Il faut dire qu'en général, ce genre de titre n'offre rien de plus que de l'action à n'en plus finir, proposant un scénario ne tenant que sur un unique ticket de métro.fait partie de ceux-là, puisqu'il s'agit d'un FPS nous mettant dans la peau d'un soldat d'une unité d'élite qui doit libérer d'une invasion extraterrestre une station située sur un astéroïde. En effet, plusieurs années auparavant, l'humanité à trouver les traces d'une énergie inconnue et aujourd'hui utilisée par tous. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il faut désormais faire avec les attaques aliens.Le mode solo se résume donc à défourailler comme il se doit des aliens, faisant ainsi augmenter votre score visible en haut à gauche de l'écran. Le jeu vous motive à faire des combos, ce qui a pour conséquence d'augmenter les points gagnés, et surtout, d'utiliser différentes armes, pour là encore, jouer sur votre score final. Au sein du premier niveau, on faisait connaissance avec une partie de la faune que l'on allait de voir combattre par la suite. Selon les dires du développeur, 14 ennemis différents seront proposés dans la version finale attendue pour le mois prochain, et huit boss, chacun clôturant les chapitres divisés en 30 niveaux. Comptez d'ailleurs, selon les développeurs, environ six heures pour en finir avecsans chercher à taper le high-score, ce qui n'est pas mauvais par rapport à d'autres jeux du genre. Et si cela ne vous suffit pas, notez qu'un multi, jouable sur 4 cartes dans des modes très classiques, sera aussi disponible.Seulement voilà, il y a d'assez fortes chances pour que vous ne vous embêtiez même pas à dépasser la version d'essai. Le titre est en effet incroyablement classique, en plus d'être plutôt ennuyeux. Le système de scoring est une bonne idée, mais faire ça pendant six heures, ça n'a jamais passionné grand monde, et la trentaine de minutes que nous avons passées à jouer au jeu a d'ailleurs confirmé nos pensées. Visuellement, ce n'est pas génial non plus avec de l'aliasing particulièrement présent alors qu'il s'agissait d'une version PC. Les décors sont certes destructibles, mais l'action générale est scriptée au possible. Vous mourrez par erreur ? Pas grave ! Les ennemis réapparaissent pile au même endroit. On notera aussi le côté exagérément gore de certaines cut-scenes, et le charisme inexistant du héros.Peu surprenant, pas très beau et surtout bien trop classique, Alien Rage, même au prix d'un jeu téléchargeable, ne s'annonce pas comme la petite surprise de cette rentrée vidéoludique. Les amateurs de scoring devront se faire une raison.