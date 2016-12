GC : nos impression sur PvZ Garden Warfare

Impressions :

Licence culte pour de nombreux joueurs casuals,s'était jusqu'ici distingué dans la catégorie des Tower-Defense et si ce genre ne vous dit rien, il s'agit dans le cas du jeu dede contrôler des plantes mutantes, dans le but de protéger son jardin et sa maison de plusieurs vagues de zombies.reprend en partie ce principe, mais l'adapte aux plates-formes plus traditionnelles, en le faisant devenir un jeu d'action à la troisième personne. Le principe reste toujours le même avec toutefois une forte composante PvP puisque les joueurs pourront incarner pour la première fois des zombies qui devront pour le coup faire face à d'autres joueurs qui contrôleront de leurs côtés les fameuses plantes mutantes.Parmi les classes de zombies que l'on a pu découvrir, on retrouve du classique, mais toujours avec le style complètement dingue du développeur. Le soldat par exemple, qui ressemble a un ancien combattant de la première guerre mondiale, armé d'une petite mitraillette d'époque et d'un casque, qui est très rapide ; le « All Stars », qui est un ancien joueur de football US zombifiés et qui se révèle lent mais très résistants et puissants ; le plombier, qui a tous les clichés de la profession, de la casquette au jean un poil trop bas (et on « pèse » nos mots…) et qui peut d'ailleurs téléporter la dernière classe révélée : le scientifique. Celui-ci peut soigner les troupes et s'aider de renforts, tout en utilisant des sticky grenades. Chaque classe dispose de plusieurs emplacements que l'on peut complètement personnaliser, ce qui peut avoir tendance à changer le physique du personnage que l'on possède. Et bien évidemment, la conséquence directe c'est qu'il y a des bonus non négligeables à la clef, ce qui influera le gameplay global.Une autre feature dévoilée lors de la GamesCom s'est aussi détaillée plus en profondeur. Exclusif à la Xbox One, le « Boss Mode » consiste à utiliser smartglass (avec une tablette ou un smartphone) dans le but d'interagir avec le champ de bataille pendant que vos amis joue au jeu. A la sortie du jeu, vous pourrez ainsi leur lancer des aides comme des médikits, des bonus, tout le nécessaire possible et imaginable pour venir à bout de l'envahisseur ou des plantes, et bien évidemment leur filer quelques tuyaux. Un mot sur l'aspect visuel. Si le jeu s'est encore bien peu dévoilé, le jeu reste cependant particulièrement beau. Les couleurs sont superbes, les explosions pullulent à l'écran sans le moindre signe de faiblesse… et si c'était ça, la claque visuelle de 2014 ?Plants vs. Zombies : Garden Warfare s'annonce fidèle à la licence qu'il représente, à savoir fun, hilarant même, ne se prenant jamais vraiment au sérieux et surtout très agréable à l'œil, il sera difficile de passer à côté lors de sa sortie l'an prochain sur PC, Xbox 360 et Xbox One.