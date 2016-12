GC : nos impressions sur WRC 4

Impressions :

Le leitmotiv de ce nouvel épisode est, simplement, « réalisme ». Les développeurs dele montrent d'ailleurs dès le début des menus avec de véritables images de rallye. Ça donne quelque chose de plutôt sympathique d'ailleurs, et ça fait surtout monter un peu plus la pression. Les mauvaises langues diront que cela évite de montrer des images du jeu, mais à ceux-là, on répondra que ce quatrième épisode a réussi un véritable tour de force en proposant de véritables améliorations graphiques. Cela commence avec notamment un public plus présent sur le bas côté des routes qui s'anime au gré de vos exploits. Visuellement, les voitures ont eu droit à un petit coup de polish (certes, on revient de très loin), et l'aspect général du titre fait plaisir à voir. Malgré tout, il reste encore du travail à faire, notamment au niveau des temps de chargement, de l'aliasing encore très visible (sur cette version PS3 en tout cas), et d'un clipping certes pas forcément décelable au premier coup d'œil, mais bien présent.Outre un mode multi pouvant accueillir jusqu'à 16 joueurs (6 seulement sur PS Vita), avec lequel il est même possible de participer à un vrai Rallye sur plusieurs jours, deux autres modes viennent compléter la donne. A travers eux, on pourra profiter des licences 2013, des pilotes de la saison, toutes les catégories encore disponibles… au total, ce sont 65 équipes qui seront présentes avec 13 circuits différents. Le mode multi local n'étant pas un split screen, il faudra se passer la manette (jusqu'à 4 joueurs). En plus de ça, on pourra également interagir avec le mode carrière qui consiste tout simplement à créer son pilote pour lui faire gravir les échelons. Un genre de « Vie ma vie » dans le rally en somme qui s'avère plutôt prometteur pour les fans du genre. En effet, il sera possible de quasiment tout gérer. Depuis un HUB (votre bureau), vous aurez accès au calendrier des courses, aux actualités pour voir vos exploits, à la gestion de votre co-pilote, ou du personal manager.L'autre élément intéressant de cette démo se trouvait du côté des effets météorologique. Un rally pouvant se dérouler sur un week-end, il est possible de participer à ces compétitions en ligne ou en mode carrière et d‘affronter de ce fait les changements de temps. Vous pouvez ainsi profiter du brouillard le matin, avant de vous retrouver sous la pluie en fin d'après-midi. C'est très intéressant et cela rajoute du piquant pour se rapprocher des conditions réelles. Évidemment, tout le monde ne peut se prétendre professionnel, et pour cela, le développeur propose tout un tas d'aides à la conduite, évidemment désactivables, qui améliore grandement la tenue de route (et le rewind qui permet de revenir en arrière). Loeb n'a qu'à bien se tenir ! Quant au son, celui-ci a également le droit à son lifting ce qui est plutôt bienvenue vu les mauvais retour de l'an dernier... Il est enfin question de pistes générées aléatoirement, bien que se déroulant dans des environnements bien définisQuelques minutes furent suffisantes pour retrouver les principales qualités d'un bon jeu de rallye. Certes, il reste encore du travail sur certains points et la partie n'est pas encore tout à fait gagnée pour Milestone qui a encore beaucoup a se faire pardonner. Mais qui ne tente rien n'a rien, et le rendez-vous est donc pris fin octobre sur PC, Xbox 360, PS3 et Vita.