Les années 80, c'est un monde tellement lointain que les nouveaux gamers ne connaissent pas. La VHS ? Connaissent pas non plus ! Mais heureusement,est là, et nous propose un certainqui, derrière son nom et son odeur de gros DLC, se cache en fait un jeu dématérialisé (et) qui ne nécessitera pas l'original pour fonctionner. Un véritable stand-alone en somme. Parti de ce constat de départ, on se demande donc bien où peut être le rapport avec. À dire vrai, après plusieurs minutes passées en compagnie du jeu, il n'y en a pour ainsi dire aucun. Les équipes d'Montréal ont eu carte blanche pour proposer une production où le grand n'importe règne comme un roi, en se fourvoyant un peu au passage.Avec son ambiance qui n'est pas sans rappeler, le petita d'ailleurs pas mal de points communs avec le jeu de, y compris ses défauts. Face à nous, on a un FPS qui ne démérite pas dans son ambiance et qui se veut proche des productions des années 80, des dessins animés ayant abandonné le bon goût avec des couleurs flashy et un aspect visuel à l'image des cassettes que l'on aurait malencontreusement oublié dans la poussière et qui ont tendance à avoir été enregistrées, réenregistrées à outrance et qui trahissent d'un défaut terrible qui gâche parfois la lisibilité générale. Mais l'ambiance 80's ne s'arrête pas là puisque les développeurs ont poussé le délire encore plus loin avec une ambiance façon, donc pleine de néon, comme-ci le joueur avait été invité à fumer une bonne dose de moquettes avant de commencer. Oui mais voilà, malgré le bagage de, ce titre est loin d'être joli, même si l'on met de côté l'aliasing très prononcé et le tearing de cette version Xbox 360.À cela s'ajoute donc une touche d'humour à la Duke Nukem qui commence dès le début de l'aventure, avec notamment un tutoriel long comme le bras qui est fustigé à grands coups d'insultes par le héros bodybuildé et cliché à l'extrême, ou encore les gros doigts face aux ennemis qui nous tire dessus. Avec une sortie pour dans 15 jours, il faut être crédule pour espérer que les nombreux défauts soient corrigés. Les phases de combats sont plutôt ennuyeuses et en dépit d'une volonté des développeurs de proposer une approche furtive d'une situation (avec exécutions en chaîne et sans challenge) et ce côté « Jean-Robert la déconnade, ce soir, c'est moi qui régale », on constate qu'on ne sait pas trop où placer. Cette parodie du jeu vidéo qui tente de casser les codes sans vraiment réussir, arrive tout de même à nous épater : c'est du délire pur-sang, mais d'un intérêt plus que douteux qui ne trouvera grâce à nos yeux qu'à un prix modeste. Rendez-vous le 1er mai pour le verdict final.