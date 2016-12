Preview : COD Modern Warfare 3

En marge d'une annonce confirmant la présence de serveurs dédiés sur PC,présentait à la GamesCom 2011 la version Xbox 360 deet plus particulièrement le mode coopération aussi appelé Spec Ops. Si votre humble serviteur n'est définitivement pas fait pour les FPS sur consoles, il a toutefois tenté de mettre ses mains sur la manette de la console deavec l'aide des développeurs présents sur place. C'est en effet en compagnie du personnel de l'éditeur que les séances de tests se sont déroulées à grand renfort de « amazing » évidemment.La première mission nous entraînait à Paris. Quoi de mieux que la capitale française pour se mettre dans l'ambiance ? Le but du jeu était de se défendre face à des vagues d'ennemis de plus en plus difficiles à battre tout en attendant les renforts. Si les premières sessions de jeux se déroulent bien, il faut vite commencer à s'organiser en posant par exemple des mitrailleuses à terre, qui se chargeront de protéger l'une des 6 ou 7 allées menant au centre de la carte. Il était également possible de faire appel à des renforts aériens afin d'opérer un petit bombardement. Au fur et à mesure, vous prenez de l'assurance, vous gagnez de l'argent, utilisable alors pour acheter de nouvelles armes ou munitions. Tout est question de timing et de coopération donc. Mais là où le mot entraide prenait tout son sens, c'était dans la seconde mission coopérative proposée. Cette fois-ci, il fallait faire face à des vagues d'ennemis, mais avec un objectif supplémentaire : récupérer des sacs à terre. Le second joueur lui, est sur les toits et doit protéger son coéquipier des assauts ennemis qui arrivent au gré de son avancée. Plus vous vous rapprochez de la ligne d'arrivée et plus les ennemis deviennent coriaces. Il faudra par exemple venir à bout de tanks et d'hélicoptère en fin de mission.Inutile de préciser, après avoir lu ces quelques lignes, que la sauce n'est pas révolutionnaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est inintéressante, bien au contraire même. Le mode Spec Ops n'est certes pas le mode coopératif le plus transcendant qui soit (à quand la campagne solo ?), mais on s'éclate bien avec un de ses amis face à des objectifs au final très variés et relativement bien rythmés. Côté gameplay, cette preview ne proposait que peu de différences avec ce qui a fait la réputation de la série jusqu'ici : le pad Xbox 360 excelle avec les FPS. C'est en revanche graphiquement quenous a déçu. Le moteur n'a guère évolué depuis quatre longues années, et s'il s'agissait certes d'un mode multi, on peut difficilement croire que le solo changera la donne du tout au tour. Pour autant, ça reste dans la bonne moyenne, même si certaines textures font franchement peur à voir.Au final, ces quelques minutes passées en compagnie de ce troisième épisode se sont donc relativement bien passées. Le fun est là, l'aspect visuel un peu moins malheureusement, mais tous les ingrédients sont là pour qu'une fois encore, cefasse exploser tous les records de ventes.