Preview : Goldeneye 007 Reloaded

Présenté en zone business par, le vrai-faux remake desur Xbox 360 et PlayStation 3 a donc pu nous faire découvrir quelques-uns de ses niveaux. Difficile de faire une preview d'un jeu finalement déjà sorti. En effet, le titre est déjà disponible sur Wii, qui lui même était une relecture de l'épisode64. C'est donc affublé d'un simple Reloaded qu'il débarque sur consoles HD prêt à nous montrer ce dont il est capable avec au passage un tout nouveau moteur graphique. Derrière cette adaptation, on retrouve toujours le studio, auteur de la version « SD » et du très convaincant. Ce spécialiste du genre avait une carte a joué et le résultat s'avère plutôt convaincant.Dans notre test de la version Wii nous déplorions des graphismes clairement en retrait et le passage en HD ne pouvait alors que lui faire le plus grand bien… Mais en fait non, ou presque. Car si effectivement les textures sont plus belles, les personnages mieux travaillés et les décors plus sympathiques à regarder (ou moins vilains, à vous de voir), la transposition n'est pas sans défaut. Pas mal de bugs se sont ainsi immiscés dans cette présentation et lorsque l'on a pu y mettre les mains sur le pad, on ne pouvait déplorer des textures pauvres en détails. Le feeling des armes était cependant bien mieux retranscrit avec le pad par rapport à la Wiimote, et la fluidité était carrément au rendez-vous. La fibre nostalgique, ainsi que la licence devait jouer en faveur de ce Reloaded, mais pas seulement. La version Wii étant au départ des plus sympathiques, les portages HD sont du même acabit. Le scénario, les situations… rien n'a foncièrement changé.Le mode multi sera toujours de la partie et on appréciera la présence de quelques nouveautés pour prolonger la durée de vie, comme le mode MI6 Ops et ses quelques missions annexes avec classement en ligne. Au final, l'aventure sera évidemment plaisante à jouer et plus supportable pour les yeux mais on se demande si le titre à vraiment sa place sur un territoire où la concurrence n'a jamais été aussi féroce (surtout face àet) et à moins d'un prix de lancement relativement sympa, ses chances de s'imposer sont quasi-nulle.