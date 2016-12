Preview : Medal of Honor

Ce n'est jamais une mauvaise nouvelle d'accueillir un nouveau prétendant au titre de FPS de l'année. Et lorsqu'il s'agit d'un nouvel épisode à la saga, on ne peut que saluer le courage d'de tenter de sortir des sentiers battus. Laissant de côté la Seconde Guerre mondiale qui lui avait valu (à force) les foudres des fans, la série arbore désormais un uniforme de soldat américain posté en Afghanistan. C'est donc face aux talibans que l'on va se retrouver dans un jeu développé en coopération avec, les créateurs de la juteuse franchise Battlefield. Et si le solo utilisera l', le mode multi disposera quant à lui du moteur maison de: le. Autant dire qu'en débutant cette première partie multijoueurs, on avait un peu peur de se retrouver en face d'un simple cloneEt globalement, c'est un peu la sensation que l'on a. La façon dont les développeurs ont joyeusement modifié les skins des personnages (les américains et les russes) pour les rendre plus généreux d'un point de vue pileux tout en ajoutant une touche talibane aux soldats ennemis. Les cartes elles sont du coup beaucoup plus réalistes et se ressemblent quasiment toutes. On oscille entre des maisons détruites à la roquette, et le désert ambiant. C'est un fait, les ressemblances sont frappantes, jusqu'au gameplay. Gameplay qui s'annonce particulièrement explosif, car évoluant sur les mêmes bases que son grand frère. Le problème principal vient des nombreux bugs ambiants et des quelques ratés, notamment la puissance de feu de certaines armes et de certaines classes. Car là aussi, il s'agit d'aiguiller les joueurs vers des classes ayant leurs propres atouts.L'intention est bonne, mais l'on se demande à quoi bon sortir ce jeu sile parasite derrière avec un addon pour sa propre série qui sortira également cet automne. Toutefois, et si l'on s'interroge sur ce choix peu judicieux, on retiendra aussi les quelques qualités de cette beta. Réaliste, le jeu se veut bien plus authentique qu'un. Grâce à la gestion de la puissance de feu de votre armement, vous disposerez d'un gameplay différent à chaque fois que vous essayerez une nouvelle arme. Les modes multi les plus basiques sont d'ailleurs là pour amener à les utiliser, notamment le deathmatch par équipe qui consiste, comme son nom l'indique, à un match à mort entre le camp des américains, et celui des talibans. C'est sanglant, plutôt prenant et surtout terriblement réaliste, le titre se distingue donc assez vite de son ainé sans toutefois échapper aux comparaisons, comme indiqué plus haut. La prise d'objectifs est quant à elle moins impressionnante que prévu et on ne s'attardera au final que sur les différentes maps certes semblables, mais qui permettent d'avoir un bon aperçu de ce qui nous attendra en octobre dans le mode solo.