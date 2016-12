Preview : Kane & Lynch 2 (X360)

La démo nous donne donc accès à quelques modes multijoueurs, au mode arcade et à une petite partie du mode histoire. C'est d'ailleurs par celle-ci que nous allons démarrer. Dès la cinématique d'introduction, on se prend une belle baffe avec une réalisation de haute volée et une mise en scène au moins aussi bonne que dans le premier épisode (l'un des points forts de ce dernier). On ne sait pas encore grand-chose du scénario mais on apercevra un duo qui semble avoir bien vieilli moralement, du moins au début, avant de se retrouver dans de nouvelles sales histoires en plein Shangaï. Une ville qui avait d'ailleurs accueilli les déboires des héros du second, de quoi noter de nombreuses ressemblances dans les décors intérieurs ou extérieurs. Heureusement, il s'agit d'un des seuls détails esthétiques en rapport avec le titre d'puisque les développeurs ont misé sur une approche graphique pour le moins inédite : l'effet. Pas de cas en train d'hurler sur un ordinateur ou de mettre des costumes improbables, mais un filtre qui floute l'action, accentue l'effet de pixellisation, sans parler des mouvements brusques de caméra. Si certains critiqueront assurément cette approche, on s'apercevra que le tout rend superbement bien, offrant des passages vraiment proches d'une vidéo qu'on peut trouver sur le web et accentuant donc parfois l'effet photo-réaliste.Trois modes de difficulté s'offrent donc à nous, et on notera un quatrième (le plus difficile) qui sera accessible uniquement dans la version finale. Pour parler de gameplay, disons que le jeu est sans grande surprise. Certes, l'effet graphique renforce amplement l'immersion et les gunfights à gogo rythment bien la progression mais il ne faudra pas chercher plus loin que ce qu'on trouve déjà dans la plupart des TPS lambda. Deux personnages qui agissent en coopération (pas de possibilité de donner des ordres mais un multi assuré), le fait de se plaquer obligatoirement derrière les éléments du décor pour espérer survivre, quelques objets à exploser pour faire des ravages dans le camp adverse … Comme souvent également, on laisse tomber la jauge de vie pour le système classique de régénération automatique et la santé visible à l'écran : plus l'écran est sombre et saturé, plus on risque d'être mis au sol, effet qui ne signifie pas la mort puisque vous aurez toujours une chance de tirer et de vous relever, à moins de prendre quelques balles supplémentaires dans cet état. Notons que même en mode normal, on a tendance à mourir assez vite si on ne prend pas le temps de bien observer les décors et de se protéger derrière ce qu'on peut ou en prenant un bouclier humain (mais pas de civils !). L'ensemble est en tout cas bien nerveux et augure du bon pour le reste de l'aventure.On survolera rapidement le mode arcade qui est en quelque sorte l'aspect solo du modeAlliance, qui ne prend vraiment son essence qu'en mode multijoueurs. Dans ce dernier, vous devrez coopérer avec d'autres joueurs pour former un gang histoire de faire main mise sur une coquette somme. Après quelques tirs rapides, vous ramassez le butin en restant sur les symboles $ plus ou moins longtemps pour ensuite tenter de vous frayer un passage à travers les nombreux policiers, et ce jusqu'au fourgon qui achèvera la manche. Seulement, là où ce mode est particulièrement vicieux, c'est dans l'aspect traitrise qui est mise en place ! Si un joueur ramasse moins d'argent que les autres, à en devenir inutile, vous pourrez toujours le tuer ou, mieux encore, faire démarrer le fourgon et le laissant en plan si ce dernier est un peu à la traine. Peu de joueurs avec une plus grosse somme d'argent conduira à un partage plus intéressant, même s'il n'est pas toujours facile dans le feu de l'action de repérer qui sont les boulets ! Attention néanmoins car un « collègue » tué par un membre du gang sera réincarné en policier pour se venger de cette injustice… Les deux autres modes sont en quelque sorte des variantes avec Flic Infiltré où un joueur au hasard jouera le rôle d'un flic au cœur du gang, accentuant l'effet de paranoïa, tandis que le Flic & Voleurs vous proposera tout simplement de jouer à 12, six braqueurs et six policiers.