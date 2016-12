Preview : Kane & Lynch 2 Dog Days

Après s'être occupé du développement à la chaîne sur la sériependant des années, les développeurs d'IO Interactive, ont eu une soudaine envie créatrice sur cette génération de console. Alors que de nombreux joueurs attendent désespérément le retour de l'Agent 47, le développeur s'attèle au travail de nouvelles licences avec le sympathiquel'an passé ou le moins bonen 2008 et dont sa suite viens de nous être dévoilé il y a quelques mois. Après un premier épisode qui faisait donc office de fausse bonne idée, notamment dû à un gameplay anecdotique, le succès commerciale à défaut de critique a permis au studio de commencer le travail d'un second opus qui a pour but d'imposer une nouvelle licence forte pour le studio. Premier avis grâce à une présentation de quelques heures organisées parUn névropathe obsessionnel accompagné d'un psychopathe schizophrène, voilà le duo improbable que vous incarnez dans cette nouvelle série. Comme l'ensemble du gameplay et du scénario se base sur les éléments de confiance et de trahison, autant vous dire toute de suite qu'avec ces deux compères, vous serez gâté. L'histoire nous porte à Shanghai quelques temps après les événements du premier opus. Les deux « collègues » ont été séparés à la fin de leurs premières cavales et s'il n'est pas nécessaire d'avoir terminé l'épisode précédent pour prendre part au scénario, il est tout de même utile de connaitre le détail de la relation entre Kane et Lynch pour mieux saisir leurs personnalités hors du commun.Le premier épisode était très alléchant sur le papier et sur les quelques trailers mis à disposition durant son développement. Hélas, dès les premiers contacts de la presse spécialisée sur le sujet, les critiques fusent sur de nombreux points. Comme un système de couverture juste injouable, ou des graphismes et une technique à la ramasse. Ajoutez à cela une caméra capricieuse et des incohérences scandaleuses comme ce fameux passage de la benne dans le chantier où il fallait user de tout son armement pour briser une simple vitre de la cabine du conducteur, genre de chose qui aurait surement sa place un jour dans les vidéos du joueur du grenier, dans 10 ans ! Mais à côté de cela, le titre possédait un scénario d'action bien ficelé et une mise en scène soignée, ce qui restait un peu faible pour un « jeu vidéo ».Fan du premier ou tout simplement joueur curieux de se lancer dans l'aventure, rassurez-vous, la donne semble avoir changé. Avec ce second épisode les développeurs d'revoient leur copie et sont à présent à l'aise avec la technologie mise à leur disposition. Premier point visible, la technique avec un moteur graphique qui à présent tient enfin la route. La mise en scène à été poussé avec quelques choix artistiques comme le fait d'intégrer un filtre d'image sale pour donner un rendu de caméra embarquée dans l'action. A la manière de, cette dernière bougera de façon dynamique, comme si quelqu'un vous suivait caméscope à l'épaule, de quoi renforcer l'immersion au plus haut point. Les cinématiques sont aussi tournées façon film amateurs pour un résultat clairement réussi.Le gameplay est dans le fond toujours le même : vous échapper, fuir et retrouver la fille d'un des membres du duo qui a été kidnappée tout en étant pris au milieu de vagues d'attaques entre vous, les forces de l'ordre et vos dangereux ennemis. Sur la forme en revanche, la jouabilité a été entièrement revue. Fini le système de couverture automatique et catastrophique. Maintenant vous avez le choix de vous plaquer contre les éléments environnants ou non, en pressant tout simplement sur la touche A (ou X selon la console). Oui c'est tout simple dit comme ça et on se demande justement pourquoi ils n'y ont pas pensé dans le premier. Cette correction nous ouvre enfin les portes d'un jeu punchy qui va nous offrir de bons moments d'adrénalines. La difficulté semble être revue à la hausse, avec une IA plus malicieuse qui n'hésitera pas à user du level design à votre désavantage en vous prenant à revers. Le jeu sera comme son prédécesseur jouable en solo ou en coopération et les notions d'amitiés et de trahisons prendront tout leurs sens de ce mode de jeu. Le multi-joueurs quant à lui se garnira au fur et à mesure du développement et vous proposera de nombreuses options pour égailler les parties en ligne.Au final, ce nouveau titre semble gommer les défauts du premier et nous a permis de passer un très bon moment en sa compagnie, bien qu'on aurait souhaité en voir encore un peu plus (toujours bon signe). Si ces appréciations se confirment sur la version définitive,nous permettra d'oublier le premier opus et de passer une bonne fin d'été… avant la rentrée.