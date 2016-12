Preview : Need for Speed World Online

Après plusieurs épisodes passablement mauvais sur PC et consoles, la licencerevient sur le devant de la scène avec un opus exclusivement réservé au clavier et à la souris. Il faut dire qu'avait énormément de boulot à faire de ce côté-là, notamment sur l'optimisation, qui n'a jamais été le point fort de l'éditeur sur PC. Pour l'occasion, la série se démarque de ce qui se faisait jusqu'alors pour offrir un jeu en ligne permettant de défier une multitude de joueurs sur un même serveur. Sans pour autant être un véritable MMO, Need for Speed World Online conserve toutefois les bases du genre avec la possibilité de gagner de l'expérience en remportant divers challenges, et de customiser sa voiture. Il y a aussi, et surtout dirons-nous, un vaste monde à portée de mains pour tous les amateurs de courses de rues.Carvous place dans une gigantesque ville pas tout à fait terminée au moment de notre première prise en main, qui délivrera la plupart de ses secrets au fil de votre avancée. Passage obligé de tous jeux en ligne, le magasin afin de s'acheter son carrosse. Pour débuter, les développeurs vous offrent une réserve d'argent de 25.000$, une coquette somme qu'il faudra dépenser dans des voitures bas de gamme, comme la nôtre par exemple (une Mazda). Une fois sur la piste, à l'instar des anciens opus de la série ou même du récent, la ville est pratiquement toute à vous. Vous commencez en effet seul, pas d'autres personnages à l'horizon, juste un simple tchat afin de communiquer les premières informations avec vos adversaires. Cette façon de faire est bien évidemment compréhensible pour la simple et bonne raison que si le jeu à du succès, il risquerait d'y avoir quelques embouteillages.Dans cette ville, vous pouvez apprivoiser les commandes qui sont assez classiques dans l'ensemble. En clair, vous utilisez les croix directionnelles de votre clavier, ou bien tout simplement les touches Z, S, Q ou D pour avancer ou reculer. La barre d'espace servant de frein à main, tandis que la vue pourra être modifiée grâce à la touche C. Rien de bien original donc, vous arrivez en terrain connu. Notez qu'à ce stade, il n'était pas possible d'utiliser un pad Xbox 360 par exemple, et pour cause, le jeu dispose d'une interface complètement revue pour tutoyer comme il se doit les joueurs PC. Lors de vos escapades, un menu est présent à gauche de l'écran et utilisable via les touches 1, 2, 3 ou 4 de votre clavier, ou via un clique de souris. Il vous permet d'avoir accès à divers bonus bien utiles dans certaines circonstances. Vous pourrez par exemple avoir un bouclier ou bien un boost. Les munitions étant limitées (vous devrez les regagner au gré de vos victoires), il sera de bon ton de faire attention à ce que vous faites.Venons-en aux courses. On notera le retour des poursuites avec les flics. Ici il vous suffira de foncer sur l'un d'eux pour déclencher l'évènement que vous subirez seul. Selon le nombre de voitures à vos trousses et les destructions que vous engendrerez, vous pourrez gagner de l'argent et de la réputation. Réputation servant ici de points d'expérience. Il y a également les courses plus classiques, synonyme ici de points à trouver dans la ville près de feux notamment et qui vous feront accéder à une file d'attente. Les serveurs d's'occupent d'héberger votre partie en multijoueurs (sachant qu'il est aussi possible de la faire seul) ce qui évite le lag, et vous pouvez accepter une dizaine de prétendants à la première place. Selon votre score, vous gagnez là encore de l'expérience et des dollars. Dollars utiles pour l'achat d'une nouvelle voiture (à débloquer) ou pour customiser votre précieux lot. La couleur, les autocollants, tout y passe ! Vous pouvez changer la forme ou encore la taille des vinyles que vous mettrez sur la caisse de vos rêves. Et c'est notamment sur ce point que devrait se situer le modèle économique du jeu… Puisque pour avoir accès à certains éléments ou à certaines voitures, il faudra dépenser vos deniers véritables dans la boutique en ligne de l'éditeur et ainsi débloquer des codes exclusifs. Ce système qui privilégie forcément les plus riches est encore en rodage à l'heure actuelle, maissera un F2P totalement localisée en français (voix + textes), et il faudra donc faire des concessions. Surtout que le titre est graphiquement surprenant. Si l'on est loin d'un jeu de course comme(PC), on prendra plaisir à chevaucher, cheveux aux vents (ou pas), cette étendue vaste -un peu vide aussi- et des plus satisfaisantes face aux productions actuelles.