Preview : Starcraft II

Dévoilé en mai 2005, le nouvel opus de la saga avait cumulé les retards avant d'être scindé en trois pour le sortir dans les temps. Mais si Blizzard compte sortir son nouveau bébé cette année, il faudra en tout cas patienter avant de découvrir les moindres recoins de la campagne solo, car cette bêta est là pour les modes multijoueurs avant tout. Nous ne verrons même pas le nouveau Battle.Net qui disposera d'une liste d'amis (la même pour tous les jeux du studio), ainsi que les succès, il s'agira juste de combattre d'autres joueurs. On remarquera toutefois l'arrivée d'un tchat intégré et d'une interface ressemblant étrangement au. L'intuitivité y est, mais là n'est pas vraiment le sujet, vous en conviendrez.Et pour moi qui n'ai pas touché à Starcraft depuis déjà de nombreux mois, le retour à la réalité fut pour le moins difficile. Il faut dire que les premiers concernés par l'envoi des clefs bêta sont les joueurs de toujours, ceux pour qui cette licence est une déesse qui ne dit pas son nom. Ceux pour qui le simple fait de ne pas jouer une heure reviendrait à gâcher partiellement sa vie, bref… les pro-gamers. Redoutables adversaires, ils sont extrêmement rapides. À peine avez-vous eu le temps de construire quelques bâtiments qu'une armée vient détruire vos maigres espoirs d'extension. Les premières batailles ne durent ainsi que quelques minutes et il faut de la volonté pour ne pas tout de suite raccrocher. Car le studio américain n'a finalement pas pris de gros risques. Pas de grosses nouveautés puisqu'il s'agit ici d'une évolution plus que d'une refonte. Les fans sont ainsi peu (ou pas) dépaysés et nul doute que lorsque Starcraft II : Wings of Liberty sortira (et qui contiendra le solo des Terrans et le multijoueurs), la communauté autour du premier se verra considérablement réduite.C'est principalement pour cela que les grandes lignes de la série n'ont pas évolué, pour éviter de fragmenter la population. Mais c'est un mal pour un bien en quelque sorte puisque les équipes deont ainsi pu se concentrer sur l'aspect graphique et tous les petits détails autour.Dès que commencent les premières passes d'armes, on apprécie d'entrée de jeu les effets graphiques du nouveau moteur. Les batailles procurent un sentiment de supériorité dès lors que l'on décime l'adversaire grâce à un univers crédible et logique. La caméra, qui permet de zoomer au raz du sol révèle des bâtiments extrêmement développés et s'il ne s'agit pas du plus beau RTS de l'année (en tout cas en multi), les environnements sont pour ainsi dire magnifiques. Les quelques cartes offertes dans la bêta permettent d'apprivoiser un gameplay différent et selon la race que vous choisirez, votre façon d'évoluer changera du tout au tout. Il faut dire que chacune d'entre elles dispose de plusieurs avantages qui leur sont propres. On appréciera les Terrans pour leur gout du travail bien fait et ses attaques dévastatrices, tandis que les Zergs seront plus furtifs et attaqueront en traitre. Les Protoss seront de leur côté très puissants tout en proposant des capacités certes couteuses, mais extrêmement développées. Résolument tactique, ce nouvel opus offre de multiples solutions aux joueurs. Sur une carte il est désormais possible d'accéder à des passages reculés et inaccessibles en l'état…Plusieurs solutions s'offrent alors à vous. Soit vous décidez de détruire les barrières vous empêchant de passer, soit vous les survolez. Car il faut savoir que ces endroits sont particulièrement prisés puisqu'ils recèlent généralement de cristaux pour faire évoluer rapidement votre infanterie. Et surtout, ils offrent un avantage non négligeable, car ne permettant pas des assauts de tous les côtés. Mais une chose est sure, la rapidité est la clef de la victoire. Que ce soit en seul ou en coopération, vous devrez faire preuve de courage et ne pas hésiter à vous lancer sous peine de voir votre ennemi saccager vos efforts d'expansion.