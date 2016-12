Preview : Just Cause 2

Alors que le froid semble s'être bien installé chez nous et que l'hiver a revêtu son doux manteau blanc sur nos montagnes et même dans les terres,en profite pour nous faire rêver de soleil, de plage de sable fin et chaud. C'est au nord ouest de Paris que ce petit coin de paradis existe, dans les locaux de l'éditeur qui nous a invité à découvrir pendant quelques heures son nouveau jeu à paraitre en mars prochain :. Le premier épisode, sorti à la fois sur Playstation 2 et sur Xbox 360 donc, s'était entaché de nombreux bugs technique et surtout d'un manque de finition. Les développeurs ont bien écouté les nombreuses critiques des joueurs afin de repartir de zéro et proposer un titre bien plus ambitieux.est un jeu d'action et d'aventure à ciel ouvert, souvent appelé jeu bac à sable par la communauté. Sur fond de scénario aux allures de James Bond, vous allez incarner un homme sans peur prêt à sauver le monde de la menace d'un mégalomane fou, tout en renversant au passage une dictature. Rien que ça ! Les gros défauts du premier opus ont été revus et corrigés à commencer par une zone de jeu beaucoup plus travaillée. L'île compte environ 1024 Km², soit trois fois la map deou le double de l'île de, pour donner un ordre de comparaison. C'est cependant environ la même taille que l'environnement au complet du premier opus, à la différence près que ce nouvel opus offre une variété plus riche, vivante et où le joueur aura de quoi s'amuser pendant de longues heures. Si le jeu est prévu pour nous tenir environ une vingtaine d'heures sur l'aventure principale, les développeurs nous parles de plus du double pour découvrir l'ensemble des missions annexes et autres bonus cachés, comme les spots de base jump ou les cascades à effectuer.est un GTA-Like tropical et ne s'en cache pas puisque, bien loin de, le titre d'Avalanche Studio préfère s'inspirer d‘unavec un jeu plus ouvert sur l'environnement et de nombreux bonus à gérer, découvrir et utiliser, plutôt qu‘un intérêt trop basé sur le scénario principal. Un gameplay résolument arcade avec de grosses explosions, des course-poursuites, des gunfights et surtout un grappin, élément majeur ici dans la façon de jouer. Présenté l'an passé comme étant une nouvelle option de l'armement du héros de, le grappin s'est révélé être l'accessoire fondateur du jeu. Grâce à ce dernier et à sa portée incroyablement longue, vous pourrez vous hisser au plus haut point de l'île, sauter d'avion en building, vous agripper sous les hélicos pour les détourner ensuite, sauter de voiture en voiture, alterner avec votre parachute pour rejoindre des endroits inaccessibles autrement ou vous en servir comme pièges pour vos ennemis. Les possibilités d'utilisation sont tout simplement énormes. Par exemple vous pourrez vous tracter en haut d'un hôtel qui surplombe une magnifique cascade au centre de l'île. Vous agripper aux hélicoptères qui essayeront de vous faire tomber et prendre la place de son pilote pour mener à bien votre mission. Alors oui c'est complètement fou et dénué de tout réalisme en poussant souvent l'action à son paroxysme, mais c'est bien là tout l'essence et le fun du gameplay deComme tout bon GTA-Like digne de ce genre, vous allez pouvoir prendre le contrôle d'une multitude de véhicules. On dénombre pas moins de 104 modèles différents et sur pour l'ensemble de la zone de jeu praticable, terre, mer et dans les airs. Chacun de ses véhicules vous propose une prise en main propre et différente de l'un à l'autre avec des caractéristiques adéquates pour les utiliser au bon endroit, soit dans les terres ensablées, sur les pics enneigés de l'île ou tout simplement sur le bitume des parcelles urbanisées. Ajouté au grappin et à son utilisation pratiquement sans limite,offrira aux joueurs une liberté d'action et de mouvements exceptionnelle. Le terrain de jeu et son level design semble prometteur pour user des gadgets mis à disposition, de l'armement, ainsi que des véhicules dont le joueurs disposera. En sus des nombreuse missions annexes et des spots de base jump, de courses ou des cascades à effectuer avec vos véhicules, de nombreux secrets semble parsemés dans l'aire de jeu.Le joueur pourra trouver de façon aléatoire l'ensemble de ces véhicules volants, nautiques ou terrestres en explorant l'île, mais il pourra aussi les acheter et les améliorer au marché noir, une option très intéressante du jeu qui vous permettra de pouvoir acquérir immédiatement en échange d'un peu de cash, des outils importants pour faciliter vos missions. Attention cependant : il faudra en prendre grand soin car une fois votre jouet cassé, il vous faudra en acheter un autre. Lors de vos missions principales ou annexes vous aurez la possibilité d'augmenter votre porte monnaie en trouvant des caisses aux trésors contenant de l'argent ou des améliorations pour vos gadgets et armements. A cela s'ajoutera aussi le Cash Système qui vous permettra également de gonfler votre tirelire en explosant différents éléments prédéfinis du décor. Tous les éléments qui peuvent être visés d'un petit scorpion rouge seront destructibles et permettront aussi d'acquérir la sympathie des habitants de la zone à votre égard, dans votre but de vendetta de la dictature en place sur cette île.Avalanche Studio a travaillé longtemps et fastidieusement afin de nous proposer un véritable jeu d'action à ciel ouvert. Techniquement, l'Avalanche Engine 2 est incroyablement réussi. L'île est vaste et dispose de différents environnements : urbains, plages, lagons, déserts, montagnes, neige, forêts et le tout s'étalant à perte de vue. De nombreux effets spéciaux sont présents afin de renforcer l'action lors de combats en masse ou de course-poursuites. Chose plus étonnante, la fluidité du titre semble prometteuse, la version présentée sur Xbox 360 est assez récente et nous n'avons remarquez aucune chute de frame rate lors des missions, qu'il s'agisse à pied, au grappin, depuis son parachute, en voiture, au pilotage de son mini jet ou en hors bord. La distance d'affichage est incroyablement profonde et l'ensemble de l'île est accessible en temps réel sans aucun temps de chargement. La carte postale est aussi changeante puisque une intégration de cycle jour/nuit sera présente et pourra même influencer sur certaines missions.