Preview : Les Sims 3 Destination Aventure

Les extensions des Sims, ça ne date pas d'hier, il y en a toujours une multitude. Voici la première de la troisième génération des Sims et sans vouloir faire du scoop, on peut être sûr de vous annoncer d'ici six à neuf mois qu'une nouvelle extension pointera le bout de sa pochette dans les rayons. Et comme pour chaque génération, il y a des extensions pour tous et dans tous les genres, entre la vie à l'université, la vie en appartement, un remake de Lost et un dînée presque parfait entre Sims. Il y a du bon et du moins bon, mais ce qui est sûr, c'est que c'est avant tout développé pour les fans de la série et si à ce point de cette preview ce n'est pas votre cas, vous pouvez arrêter de lire ici, sauf si vous n'avez rien de mieux à faire.Destination Aventure permettra à votre Sims, s'il n'est pas touché par la crise, de partir en vacances avec ses économies durement acquises. Aux choix, trois destinations de « rêve » s'offre à vous, la France, l'Egypte et la Chine. Trois pays bien différents dans leurs cultures et leurs paysages. Trois destinations pour trois aventures rocambolesques pour vos Sims. Alors qu'ils pensent pouvoir passer des journées à visiter les monuments historiques, de draguer dans les tentes ou de dormir toute la journée au soleil, ils se trompent totalement. Destination Aventure est une extension qui ne sera pas de tout repos, que ce soit pour le Sims que pour le joueur. En effet à peine arrivé que vous allez être abordé par les différents peuples afin de suivre certaines missions. Des missions qui auront pour but de débloquer des goodies sympas à ramener de vos vacances. C'est à ce moment que la visite touristique prend fin et laisse place à la grande aventure.Le pays qui nous à été possible de tester pendant cet après midi était l'Egypte et nous avons pu découvrir une partie des éléments implantés dans cette extension. A vous les visites des grandes pyramides, du Sphinx, des Tombeaux des Rois et partir à la rencontre de nouvelles relations et amitiés. La traversé du désert ne sera pas de tout repos. Rendez vous au centre ville pour découvrir vos contacts sur place, qui vous emmèneront aux différentes missions. Dès votre arrivée, le temps de vos vacances est compté par la limite de votre visa. C'est d'ailleurs l'excuse donnée pour justifier vos actes. Vous allez devoir remplir de nombreuses missions pour différents contacts. Les missions sont sensiblement similaires, il s'agit en gros de rapporter un trésor, gain qui permettra à votre contact de prolonger votre temps de séjour de quelques heures. Si vous échouez, vous serez directement renvoyés dans votre ville de Sims.Le background et la façon de jouer des Sims ne change pas, mais comme pour l'extension « Les Naufragés » pour le jeu les Sims 2, vous allez vous retrouvez propulser dans un jeu d'aventure. Si les habitués de la série, présents sur place, ne semble pas dérouté par le changement de gameplay soudain, les autres, comme une bonne partie de la presse présente, resteront sceptique quant à la compatibilité de la prise en main initiale, qui reste un jeu de gestion de vie et celle d'un jeu d'aventure. En effet Destination Aventure se décline très clairement comme un point & click où les différents monuments que vous allez visiter recèlent d'énigmes et pièges redoutables. Un point & click qui à beaucoup de rigidité à être manipulé en gardant la même façon de jouer qu'en mode gestion. La caméra qui offre ses petits caprices habituelle, lors de la confection de votre appartement ou maison, ne semble pas être plus coopérative dans une phase d'aventure ou d'exploration. Il vous sera aussi possible de trouver différents objets et de les associer pour résoudre certaines énigmes. Comme les objets, vous pourrez aussi apprendre plusieurs habilités et les combiner, comme les arts martiaux et la méditation pour obtenir la téléportation. Sachez que vous devrez impérativement visiter certains lieux avant de poursuivre votre aventure, ce qui ne vous donne pas tout de suite accès à un monde ouvert libre.Le scénario étant ce qu'il est, c'est-à-dire inexistant, et le prétexte de validité de séjour restreint, pour y trouver un véritable intérêt il fallait bien qu'il existe une interaction notable et valable entre le jeu de base et l'extension. Cette passerelle se fait grâce à l'importation de souvenir de vos voyages vers votre maison. Des souvenirs pour beaucoup inutiles. Il s'agit avant tout de décoration et de collection. Mais autre que des souvenirs matériels, vous pouvez aussi ramener des souvenirs physiques, comme des maladies propres à chaque pays, par exemple en Egypte c'est la momification qui fait rage. Bien que cet état de momie pourra vous servir afin de faire peur à votre entourage, vous pouvez bien évidement en guérir en remplissant une succession de mission afin d'élaborer un médicament ou attendre 14 jours, durée d'incubation de la maladie. Mais vous pourrez aussi faire ami/amie avec les momies et les ramener chez vous et les présenter à vos proches.