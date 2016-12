Preview : GTA IV Gay Tony Preview : GTA IV Gay Tony

La balade de Gay Tony a commencé il y a quelques jours dans la capitale. C'est dans le 17e arrondissement de Paris que l'on pouvait rapidement le croiser toujours accompagné de son fidèle assistant et garde du corps Luis Lopez.



La deuxième et dernière extension exclusive à la Xbox 360, à paraitre le 29 octobre prochain, s'est octroyée une petite sortie pour nous dévoiler en avant première ses nouvelles missions toujours autant explosives. Appelé « la Reine de la Nuit », Gay Tony est le maniaque des folles soirées décadentes de la ville aux milles pêchés. Mais pour couvrir une des ses nombreuses dettes, il va laisser à de nouveaux clients peu scrupuleux certaines de ses enseignes de la débauche. Hélas il va se rendre compte tardivement que ces acheteurs ont fait une plus value indécente sur son dos. Ce qui n'est pas au goût de Tony et qui va tout faire pour récupérer son monopole. Pour ce faire il demandera assistance à son fidèle garde du corps, Luis Lopez.



Bien qu'il fasse parti du sous-titre de ce nouveau GTA, vous n'incarnerez pas Gay Tony, mais Luis Lopez qui va assouvir les moindres désirs d'un personnage excentrique à l'excès. Tout comme The Lost and Damned, la première extension de GTA IV, l'aventure se déroule dans le même Liberty City que celui de Niko Bellic. Mais vous emmènera dans des quartiers peu visités par les missions précédentes et vous ouvrira les portes de lieux inédits, comme l'ex club de Tony, le Hercule Maison Eight Nine. On a également appris que Luis croisera la route du héros de GTA IV, mais également celle de Johnny (Lost and Damned). Même si l'importance de ces échanges scénaristique sont tenus confidentiel par l'équipe de Rockstars Games, nulle doutes que de nombreux clin d'œil aux deux premières aventure seront présents. On sait aussi que certains personnages déjà rencontrés auparavant ont obtenu un rôle dans cet épisode.



A la même manière que votre aventure à moto, l'aspect graphique de The Ballad of Gay Tony sera soigné pour s'accorder à l'univers de ce dernier. Fini les menus trop sombres teintés de noir, gris et d'un rouge sang peu voyant. L'ensemble de la charte graphique est à présent acidulé. Menu et interface multi-couleurs, façon années 90. Ce n'est pas tout, puisque une dominance sur les couleurs vives se fait très nettement ressentir dans Liberty City. A la même manière que Vice City, les lumières de la ville ont été surlignées pour ne voir qu'elle. Cela va des feux tricolores à ceux des voitures en passant par les différentes enseignes lumineuses de la ville et où le Times Square de Liberty City se découvrira un tout nouveau visage, beaucoup plus « clubbing style ». La Police n'est pas en reste et verra son logo subtilement viré au rose bonbon. Une palette graphiques qui ira comme un gant à la grande pomme du crime et permettra aux joueurs d'être à nouveau dépaysés, bien que l'aventure se déroule dans les rues d'une ville déjà vue et revue.



Si la façon de jouer ne bouge pas énormément, elle s'adapte à l'expérience que le jeu veut offrir. Tout comme dans The Lost and Damned, il y aura des missions de gestion continue. Pas question ici de coacher vos alliés, puisque vous serez quasiment seul contre tous, mais cependant tout comme dans Vice City, vous devrez vous atteler à la gestion de vos palaces nocturnes, afin d'en faire grimper la côte. Gestion du personnel aussi bien masculin que féminin de vos clubs, un véritable « Night Tycoon » se profil dans cet épisode. Autre nouveauté majeur, que nous avons pu essayer lors de cette présentation, c'est bien évidemment le retour du base-jump. Les missions saut en parachute sont présentes et sont diversifiées dans leurs déroulements afin de vous proposer toujours une façon différente d'aborder vos sauts. L'ensemble de l'arsenal à été remplacé par de nouvelles armes, à l'exception du lance grenade toujours présent.



Dans ce nouveau line up militaire, vous allez retrouvez un armement beaucoup plus récent, avec un AA12 qui se défini être un fusil à balles explosives, des charges de C4 télécommandés et aussi l'arrivée du M249 un célèbre fusil d'assaut, qui vous sera bien utile pour combattre des ennemis tout aussi redoutables, comme le S.W.A.T. et le F.B.I. Le parachute n'est pas l'unique retour d'une ancienne option, sachez qu'un nouveau véhicule lourd sera présent, un char APC, qui vous aidera grandement à vous frayez un chemin dans les bouchons des rues étroites de Liberty City. S'ajouterons à lui, de nouveaux modèles d'hélicos que vous allez pouvoir piloter et qui vous permettrons d'atteindre les points culminants de la ville, afin d'accéder aux meilleures spots de base-jumps. Par ailleurs il ne sera toujours pas possible de prendre le contrôle d'autres moyens de transport aériens, comme les avions ou un jet pack.



De nombreuses missions seront disponibles, principales et annexes. 50 nouveaux pigeons sont à trouver tout au long de votre aventure, des spots spécifiques aux base-jumps, la gestion des clubs, des missions acrobatiques, la durée de vie est estimée à environ une quinzaine d'heures, tout autant que le précédent épisode, ce qui est assez rare pour être remarqué sur du contenu téléchargeable. D'ailleurs afin de faire profiter un maximum de joueurs de ces épisodes exclusifs à la Xbox 360 et qui n'aurait pas d'accès à Internet, sachez qu'ils seront tous les deux, « The Lost and Damned » et « The Ballad of Gay Tony », disponibles sur une compilation nommé « Episode from Liberty City » vendu dans le commerce pour 45 euros et serons jouables sans avoir besoin de l'épisode principale de GTA IV.



Le dernier contenu exclusif de GTA IV pour la Xbox 360 s'annonce tout aussi grandiose et spectaculaire que son prédécesseur. Une aventure riche, un univers inédit, de nouveaux intérieurs à visiter, une mise en scène toujours aussi intense et la promesse d‘un final éblouissant. Les quelques missions que nous avons pu essayer menaient toujours à de la grande action et des moments aussi intenses que ce que pouvait nous proposer « The Lost and Damned ». Rendez vous le 29 octobre prochain pour conclure l'aventure en compagnie de Luis et Tony.