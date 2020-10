FIFA : les Pays-Bas interdisent à leur tour les lootboxes, sous réserve d'amende contre EA FIFA : les Pays-Bas interdisent à leur tour les lootboxes, sous réserve d'amende contre EA

Le verdict est tombé : les Pays-Bas viennent officiellement de bannir à leur tour la pratique des lootboxes dans la franchise FIFA (donc le fameux mode Ultimate Team), et l'autorité néerlandaise KSA appelle désormais Electronic Arts à supprimer l'accès à cette pratique pour la totalité des épisodes d'ici la mi-novembre, sous risque d'une amende de 250.000€ par semaine.



Notons que Electronic Arts a naturellement fait appel de la décision.



C'est pour rappel le deuxième pays européen après la Belgique à mettre fin au système de lootboxes et si aucun des deux n'a le poids commercial de la France, l'Allemagne et surtout le Royaume-Uni (pour cette licence), l'éditeur doit néanmoins prendre conscience que les choses bougent peu à peu, surtout que le gouvernement UK est depuis plusieurs mois en train de se pencher sur la question.