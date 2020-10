Cinéma : le film Tomb Raider 2 repoussé jusqu'à une date encore indéterminée

Qu'on l'ait apprécié ou non, et c'est généralement non, le reboot cinématographique dea rencontré un certain succès au cinéma avec 275 millions de dollars de recettes à travers le monde, ouvrant grandes les portes pour une suite lancée en 2019, avec une sortie dans les salles attendue pour le début d'année prochaine, toujours avec l'actrice Alicia Vikander.Sauf que non, mais alors pas du tout. Le film vient d'être reporté à une date tout simplement indéterminée, déjà parce que les producteurs souhaitent comme beaucoup d'autres que la pandémie se calme drastiquement, mais il y a surtout une excellente raison à ce retard : on apprend que le tournage n'a en fait même pas encore débuté et parti comme c'est, cette suite ne sortira pas avant 2022 dans le meilleur des cas.Vous devez être très déçus donc on se doit de rappeler que, autre adaptation,sortira lui en décembre prochain. Si du moins on n'est pas (encore) confiné d'ici-là.