FIFA 21 : les versions New Gen en retard

Les mecs attendent la dernière minute pour prévenir, et apprenez donc que sin'était pas référencé parmi les jeux de lancement PlayStation 5 et Xbox Series, ce n'est pas parce que Electronic Arts a oublié de cocher une case, mais juste parce que le titre loupera vraiment la sortie des deux concernées.L'éditeur annonce en effet que les versions purement « New Gen » attendront le 4 décembre, avec upgrade gratuite (le jeu reste évidemment rétrocompatible en attendant).