Grounded prépare sa plus grosse MAJ, sans oublier l'upgrade Xbox Series Grounded prépare sa plus grosse MAJ, sans oublier l'upgrade Xbox Series

On pourrait dire que la petite équipe d'Obsidian en charge du suivi de Grounded tient ses promesses en matière de suivi. Chaque mois, c'est tout un tas de nouvelles possibilités qui tombent pour ce jeu de survie et voilà que les premiers détails tombent pour la MAJ de début novembre, ajoutant la possibilité de visiter les fonds de l'eau (à notre échelle) avec donc la nouvelle zone de « l'étang de Koi », la faune qui va avec, du nouveau loot et d'autres territoires inédits.



Et bien entendu, le titre étant encore en phase d'Early Access, la carrière va se poursuivre sur Xbox Series avec l'upgrade (gratuite) de circonstance qui proposera les choses suivantes :



- 4K natif + 60FPS sur Xbox Series X

- 1080p + 60FPS sur Xbox Series S

- Amélioration de la distance d'affichage

- Amélioration de la qualité des ombres

- Réduction des temps de chargement

- Prise en charge du HDR (également sur One S et One X via MAJ)



Les promesses pour l'avenir :



- Nouvelle gestion des effets météorologiques

- L'Acte 1 n'en est qu'à environ 50 % de son contenu final