PUBG : pas de versions Next Gen en vue, mais tout de même le 60FPS sur consoles

Contrairement à bien des titres de la désormais « ancienne » génération, PUBG Corporation ne compte pas déployer de versions purement dédiées à la PlayStation 5 et la Xbox Series, se contentant de la rétrocompatibilité, ce qui explique pourquoi les éditions PS4 Pro & One X vont justement bénéficier le 29 octobre d'une MAJ 9.1 permettant ENFIN le 60FPS (en 1080p).Du coup, sur PS5 & SX, ce sera le même frame-rate (encore plus stable) mais avec possiblement un simple upgrade de la résolution faute de mieux. Ou en tout cas pour le moment.A noter que la version Xbox Series S n'est pas concernée par tout cela puisque tirée de la version Xbox One S (faut suivre), dont limitée au 30FPS quoi qu'il arrive.