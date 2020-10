Bloodstained va faire son trou sur mobile Bloodstained va faire son trou sur mobile

Vendu à plus d'un million d'unités (donc en dehors des copies livrées aux backers), Bloodstained : Ritual of the Night va tenter de rameuter quelques fans supplémentaires en allant faire un tour sur mobile iOS & Android avec une adaptation suffisamment optimisée pour du gameplay à l'écran tactile, donc des icônes plus larges et de nouvelles options de raccourci.



L'intégralité du contenu sera disponible, même les traductions (donc la VF) et la sortie est prévue pour « très bientôt » sachant qu'on ne mise aucunement sur du F2P : ce sera payant comme ailleurs (reste à savoir le prix).



Bloodstained qui a accueilli l'été dernier son second spin-off 8-bits (Curse of the Moon 2) et qui n'a pas encore achevé son suivi puisqu'on en attend encore un nouveau personnage et du contenu cross-over.