Sekiro rappelle la sortie de son édition GOTY (JP) et la nouvelle MAJ de contenu (gratuite)

FromSoftware nous indique que c'est cette semaine que les japonais auront l'honneur d'accueillir une édition GOTY pour, pratique qui ici prêtera un peu à sourire quand on sait que le jeu n'a jamais eu droit au moindre DLC payant mais c'est toujours un bon moyen de rattraper son retard sans passer par le moindre patch, avec une nouvelle boîte « coffret » incluant un bouquin d'aide (ce qui n'est pas du luxe).On éviterait de parler de tout cela si ce n'était pas l'occasion de rappeler que c'est ce mercredi 28 octobre (à 18h00) que tous les joueurs pourront obtenir une MAJ surprise, et gratuite, ajoutant :- Un mode pour ré-affronter les boss déjà vaincus (indépendamment les uns des autres).- Un vrai Boss Rush pour l'élite (4 routes, avec certain boss équipés de nouvelles techniques).- Possibilité de laisser au sol des replay de 30 secondes pour les autres joueurs.- Trois nouveaux costumes à débloquer (un en terminant le jeu, les deux autres en terminant au moins deux routes du Boss Rush).