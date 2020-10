Blade Runner : Enhanced Edition reporté et désormais sans date de sortie

La remasterisation deconnaît quelques problèmes : Nightdive Studios, qui s'était déjà occupé des deuxet de, a annoncé rencontrer quelques problèmes techniques liés à l'ancien moteur et ne parvient pas à récupérer la totalité du code source d'origine. Damn.De fait, si la légère refonte ne pourra sortir cette année (mais on s'y attendait déjà), l'équipe ne prend plus de risque en ne livrant aucune date de sortie. Une partie de l'équipe poursuit néanmoins son travail sur un autre polish venu des années 90 :